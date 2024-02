Cues quilomètriques per les protestes dels agricultors catalans

Les primeres complicacions per accedir a Andorra ja s'estan fent notar. Desenes de tractors - una norantena segons l'organització -, estan col·lapsant l'arribada fins a la frontera de la Farga de Moles arran d'una protesta pels drets dels pagesos i del sector primari que s'ha iniciat a les 11.00 hores i que, en principi, es preveu que s'allargui fins a les 18.00 hores.

Sota el lema 'Sense pagesia no hi ha Pirineu', la marxa lenta d'agricultors de la Cerdanya i l'Alt Urgell que està tenint lloc a l'N-260 i l'N-145, arran d'una protesta pels drets dels pagesos i del sector primari, ha començat la marxa en dos punts diferents: al polígon industrial de Castellciutat i al barri de Sant Pere. Des d'aquests llocs, als dos extrems del municipi, han començat diverses marxes de tractors fins a trobar-se a l'entrada nord de la Seu, des d'on han enfilat l'N-145 en direcció cap a la frontera del riu Runer.

Els sindicats agraris han informat que esperen una resposta del Govern de la Generalitat a les seves reclamacions, però que si aquestes no arriben, no descarten fer noves mobilitzacions semblants al llarg dels dies següents. Segons han apuntat, les reclamacions del col·lectiu són posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, uns plans estratègics de la Política Agrària Comuna (PAC) adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea. A més, a les diferents reivindicacions, s'hi sumen el rebuig a les restriccions que s'han aplicat per pal·liar els efectes de la sequera i el gran volum de burocràcia.