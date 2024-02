Un taxista és jutjat per abús sexual

En la seva declaració, l’acusat ha negat els fets i, a més, assegura que la noia l'estaria denunciant a ell i no al conductor que realment li va fer els tocaments, per encobrir aquest altre de qui ella estava enamorada. La defensa demana l’absolució en considerar que l’acusat és innocent del delicte que se li atribueix.

Els fets es remunten al 2016 quan, segons la declaració de la víctima llegida pel tribunal, l’home li hauria fet tocaments per sota de la roba en un dels trajectes.

La fiscalia ha demanat dos anys de presó i tres d’inhabilitació per un taxista per presumptament haver abusat sexualment d’una clienta de 37 anys amb una discapacitat cognitiva.

Per Joan Jiménez

