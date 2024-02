Sis escoles del país participen en el projecte ‘Revista Escolar Digital’

Un total de sis centres educatius d’Andorra participen en el projecte Revista Escolar Digital (RED) aquest curs 2023-2024. El projecte d’educació mediàtica creix al Principat amb la incorporació del col·legi Sant Ermengol, que se suma a l’escola andorrana de batxillerat, les escoles de segona ensenyança de Santa Coloma, Ordino i Encamp, i el col·legi espanyol María Moliner, que ja van ser partícips de la iniciativa el curs passat. D’aquesta manera, cada centre crearà el seu propi diari amb informacions que tractaran l’actualitat mediàtica del país.

La xarxa de revistes escolars té com a objectiu fomentar el pensament crític, promoure l’ús de mitjans de comunicació entre els adolescents i treballar les competències transversals a l’aula mitjançant experiències vivencials. Per aconseguir-ho, cada centre educatiu crea un diari escolar en format digital que els mateixos estudiants s’encarreguen de dirigir i redactar amb l’ajuda d’un professor i la coordinació d’un periodista professional del diari Junior Report.

Cal destacar que el pla de treball del diari escolar està dissenyat per periodistes i pedagogs i, a través de diferents situacions d’aprenentatge, repta els alumnes a gestionar informació, resoldre problemes i treballar el pensament crític. Com a redactors junior, els estudiants que formen part del projecte RED tindran l’oportunitat de participar en un consell de redacció, entrevistar personalitats i treballar els diferents gèneres periodístics creant pòdcasts, vídeos i continguts multimèdia. També comptaran amb credencials que els permetran cobrir esdeveniments culturals, socials i esportius i treballaran en xarxa grans temes d’actualitat amb reporters d’altres centres. Per exemple, una de les activitats que es duen a terme fora de l’aula i que busquen connectar l’alumnat amb el seu entorn proper és la realització d’entrevistes mensuals a personalitats amb un espai al programa Aquí Andorra de la Cadena SER.

Creix la xarxa RED al Principat / Entrant al detall sobre els centres del Principat, enguany participen en el projecte un total de sis escoles amb les següents capçaleres: Sant Ermengol Report (Col·legi Sant Ermengol), qui s’uneix aquest curs al projecte RED, l’EABATX Report (Escola Andorrana de Batxillerat), les revistes del sistema andorrà de segona ensenyança EASE Encamp Report (Escola Segona Ensenyança d’Encamp), EASE Santa Coloma Report (Escola Segona Ensenyança de Santa Coloma) i EASE Ordino Report (Escola Segona Ensenyança d’Ordino) i el Maria Moliner Report (Colegio Español María Moliner).

Aquest curs 2023-2024, més de 5.000 redactors i redactores informaran el seu entorn més proper des de centres educatius de primària i secundària situats a Catalunya, Madrid, Euskadi, València, Andalusia, Saragossa, Galícia, Múrcia, Castella-la Manxa i Andorra. La meitat dels centres que participen en el projecte són públics.

El projecte Revista Escolar Digital / D’ençà que es va iniciar el projecte Revista Escolar Digital (RED) el 2018, s’han publicat més de 4.000 articles signats per joves de diferents ciutats i en diferents idiomes: català, castellà, euskera, anglès i francès. Periòdicament, cada diari escolar envia una newsletter a la comunitat educativa registrant en conjunt 30.000 subscriptors entre famílies i docents. Els articles més destacats de les revistes escolars es publiquen al diari Junior Report, que conté una secció que pretén ser l’altaveu de l’opinió i vivències dels joves; i també a LaVanguardia.com, media partner del projecte educatiu i informatiu.