Un taxista és jutjat per abús sexual a una dona discapacitada

Un taxista va ser denunciat el 2017 per abús sexual en motiu a uns presumptes tocaments a una clienta de 37 anys amb una discapacitat intel·lectual. La demandant va ser la mare de la presumpta víctima i la fiscalia ha demanat dos anys de presó condicional i tres d’inhabilitació per un taxista per presumptament haver abusat sexualment de la clienta, amb una discapacitat cognitiva.

Els fets es remunten a finals del 2016 i el 2017 quan, segons la declaració de la víctima llegida pel tribunal, l’home li hauria fet tocaments per sota i sobre de la roba en un dels seus trajectes. Mesos després, la dona li va explicar el fet a la seva mare, qui va decidir denunciar de forma unilateral al taxista sense tenir en compte la voluntat de denunciar de la seva filla.

En la seva declaració, l’acusat va negar els fets i, a més, va assegurar que la noia l’estaria denunciant a ell i no al conductor que realment li va fer els tocaments, per encobrir aquest altre de qui ella estava enamorada, segons va declarar l’acusat. La defensa demana l’absolució en considerar que l’acusat és innocent del delicte que se li atribueix.

L’informe final de la fiscalia conclou que la presumpta víctima no ha pogut prestar declaració en persona pel detriment de la seva salut. Qui va declarar en favor de la fiscalia va ser la demandant, la seva mare, i la seva germana, les quals van acusar el taxista de voler apropar-se massa de forma constant a la seva familiar i estar constantment buscant contacte amb ella, intentant també accedir al seu domicili. Tot seguit després de declarar, la mare i la germana van abandonar el judici. Així mateix, la Fiscalia es recolza en què la suposada víctima va reconèixer a l’acusat per fotografies de forma inequívoca, segons l’acusació. A més, la Fiscalia va apel·lar a les conclusions del perit psiquiàtric, qui va esmentar que en les seves sessions va exposar un relat dels fets curt, per vergonya i por que la seva mare la renyés per agafar taxis quan no volia que ho fes pel cost que té utilitzar aquest servei, però veraç i sencer.

Per la seva banda, la defensa va argumentar que l’acusat portava set anys, d’ençà que es va emetre la denúncia, defenent la seva denúncia. De fet, el presumpte autor del delicte, en assabentar-se de què havia estat denunciat, va acudir a l’edifici de la presumpta víctima i de la seva família per intentar dialogar i explicar que l’acusació havia de ser un error, però la mare no li va obrir la porta. A més, la defensa al·lega que el presumpte autor ha mostrat una actitud proactiva a l’hora de buscar i presentar proves, com la sol·licitud a Andorra Telecom del registre de trucades o els registres del sistema GPS del seu taxi. Així mateix, la defensa va al·legar que hi havia contradiccions en les declaracions de la presumpta víctima i de la seva mare amb relació al nombre de taxistes amb qui havia tingut contacte, a més d’explicar que l’informe del perit era incomplet per falta de preguntes clau que se li haurien d’haver fet a la presumpta víctima i les seves evasives a respondre a algunes qüestions. La jutge emetrà la sentència el proper 13 de maig.