Ordino incrementarà la vigilància en la retirada dels excrements

Els agents de circulació i del medi ambient del Comú d’Ordino reforçaran la vigilància en determinades zones pròximes al nucli urbà, en les quals s’ha detectat un cert relaxament en la retirada dels excrements de la via pública per part dels propietaris de gossos. Encara no fa un any que es va fer efectiva la recollida de mostres d’excrements de gossos a la via pública, a través d’una campanya iniciada el març del 2023. On sí que avança de manera notable la parròquia és en el genotip dels animals, el qual se situa actualment en el 56% del total d’inscrits al Registre d’Animals de Companyia (RAC).

Entre les localitzacions prioritàries per acabar amb l’actitud incívica d’alguns propietaris es troben el camí Ral d’Ordino i els prats de cultiu pròxims, dos llocs molt transitats pels veïns i veïnes de la parròquia. Des del Comú es recorda que la no retirada immediata de les deposicions dels animals suposa una sanció de 150 euros per infracció lleu, segons indica l’article quatre, mentre que, en el cas de l’accés dels animals a tota mena de cultius agrícoles, la sanció pujaria fins als 360 euros, segons l’article cinc i en complicament amb l’Ordinació sobre la tinença d’animals de companyia.

Tanmateix, la recollida de mostres de femta permet fer una analítica d’ADN i creuar les dades amb el cens caní. Fins ara, a Ordino, s’han detectat set infraccions que han estat sancionades i es continuarà amb el mateix sistema. Altres obligacions que poden ser objecte de sanció són la identificació al registre caní, i la inscripció al cens d’ADN (genotipatge).