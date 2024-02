Educació vol garantir el servei de menjador de l’escola francesa

Amb motiu de la finalització del servei de l’equip de cuina de l’escola francesa de Sant Julià de Lòria per diverses dificultats econòmiques, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha establert amb l’Associació de pares del mateix centre educatiu una línia de col·laboració per trobar una solució provisional que permeti garantir que l’alumnat del centre no es quedi sense el servei de menjador en cap moment. A més, la cartera ministerial també s’ha compromès a contribuir en la recerca d’una solució a mitjà i llarg termini, la qual permetria establir un servei de menjador per a l’alumnat i que, segons van informar, podria passar per establir una col·laboració amb el servei de menjador que ofereix l’APA de l’escola andorrana de Sant Julià.

El titular del ministeri, Ladislau Baró, així com el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, van acordar dita col·laboració durant la reunió celebrada aquest darrer dimarts. Una trobada que també va servir per abordar les possibles solucions a aquesta problemàtica i que, tot i la situació que atravessa actualment el servei escolar, es pugui garantir que els alumnes comptaran amb el servei de menjador, el qual finalitzarà la seva tasca aquest divendres.