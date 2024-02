El Voluntariat per la llengua enceta una nova campanya

Per tal d’incentivar aquesta integració, des del Servei de Política Lingüística també s’organitzen diverses activitats durant l’any perquè els aprenents puguin estar en contacte amb la llengua en contextos diferents dels habituals, com visites guiades al Museu Thyssen o al BiciLab.

El Servei de Política Lingüística engega aquest febrer una nova temporada del programa Voluntariat per la llengua, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de persones inscrites. La campanya d’enguany compta amb la col·laboració d’Andorra Telecom, FEDA i Illa Carlemany, els quals faran promoció a través dels llocs web, les xarxes socials i les pantalles dels establiments. En ella, els protagonistes representen la diversitat de les parelles lingüístiques i de diverses situacions en què es poden trobar, com practicar esport o prendre un cafè, a través de bàners dinàmics, imatges estàtiques i càpsules de vídeo. Aquestes últimes compten amb dos formats: una versió amb la locució d’un voluntari i una altra amb la veu d’una aprenenta, els quals expliquen la seva experiència i les vies d’inscripció.

Per El Periòdic

