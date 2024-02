Incrementa la taxa d’ideació suïcida en els més joves

El Departament de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació va presentar ahir els resultats de la tercera edició de l’estudi a càrrec d’Andtropia, de 2020 al 2023, tancant el cercle de la pandèmia de la Covid-19 a Andorra. La presentació es va dur a terme, principalment, de la mà de la directora d’Andtropia, Marta Alberch, en la qual va explicar l’evolució dels àmbits que ja es van presentar en les altres edicions després de tres anys.

Tal com van explicar, el sector de la salut és un del més afectats i probablement serà el que més trigarà a recuperar-se. Com bé se sap, una de les grans seqüeles de la pandèmia ha estat l’afectació en la salut mental, en aquest cas dels més joves. «Les visites i pacients menors d’edat han augmentat exponencialment», va confirmar Alberch, especificant que, sense saber el motiu en concret, les noies són les que més acudeixen a les visites dels professionals. A més, la directora d’Antropia va destacar que també hi ha hagut un augment d’un 12% de menors que han tingut la idea de dur a terme una acció suïcida.

Ara bé, el sector demogràfic també ha patit un gran creixement referent a l’arribada de gent estrangera al país. Alberch va concretar que «hem de posar més l’interès a nivell demogràfic», ja que «hi ha hagut un creixement molt per sobre dels anys abans de la pandèmia». En aquest sentit, va especificar que el creixement ha estat «d’un 4,4%, quan abans de la pandèmia estàvem sota del 2%». Igualment, va afegir que encara hi ha moltes persones i col·lectius -persones a l’atur, de baixa laboral, treballadors del món de la construcció i administratiu- que encara no s’han recuperat i no estan beneficiats de l’evolució de la resta de persones.

El sector immobiliari i serveis empresarials ha estat un altre dels sectors que més ha patit les conseqüències de la Covid-19. No obstant això, Alberch va detallar que actualment és l’activitat que millor ha evolucionat, tant en l’àmbit d’assalariats com treballadors per compte propi, encara que de manera generalitzada, «tots els sectors ja s’han recuperat», va puntualitzar, segons informa l’ANA.