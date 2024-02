El CAEE arriba als 12.500 visitants durant el 2023

El Centre d’Art d’Escaldes Engordany va rebre durant el 2023 un total de 12.481 persones, el que representa un 31% més respecte al 2022. Així doncs, continua sent l’equipament cultural d’Andorra més visitat. Cal destacar que, la major part de les visites es van centralitzar durant els mesos de juliol (1.788 visites), agost (2.520 visites), setembre (1.582 visites i octubre (1.002 visites).

Per El Periòdic

