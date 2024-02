El Consell General investigarà les irregularitats de la CASS

El Consell General investigarà les irregularitats entorn el pagament de les pensions d’invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així ho van manifestar ahir els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos que es van mostrar partidaris d’acordar la creació d’una comissió d’investigació per esclarir què ha succeït.

Aquesta proposta arribava durant el matí de la mà dels grups parlamentaris de l’oposició, Concòrdia, PS i del conseller general no adscrit Víctor Pintos. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, detallava que l’objectiu d’aquesta comissió especial és tenir una imatge completa de què és el que ha passat respecte a les pensions d’invalidesa.

Durant la compareixença d’ahir a la tarda la majoria va manifestar que donarien el total suport per aclarir tot el que havia passat i per assegurar-se que no es repetís una situació similar. Això sí, disposant prèviament de més informació i escoltant les explicacions que farà aquest dijous el president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, davant del Consell General per tal d’informar sobre la gestió i control de les pensions d’invalidesa, i per respondre totes les qüestions que plantegin els consellers.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, va posar en relleu que «volem aclarir la veritat fins a les últimes conseqüències» i va obrir la porta a «regular millor» els supòsits de la llei de la seguretat social quan se sàpiga què és el que ha causat aquesta situació.

Des de l’oposició apuntaven que es vol tenir «informació veraç i oficial» que ajudi a comprendre «què passa amb els expedients sancionadors» o fins i tot si la CASS compta amb els «recursos humans i tècnics» per poder fer «inspeccions i un control rigorós» a partir d’ara. La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, va defensar que si es tracta d’un error administratiu de la CASS el que no podia ser era que «qui ho hagi de pagar» siguin les persones amb invalidesa, ja que es tracta d’un grup «vulnerable».

D’altra banda, el conseller no adscrit, Víctor Pintos, va manifestar que s’havia sentit una mica «entabanat» i que li han «colat un gol» pel fet que aquest deute s’hagi condonat a través d’una esmena al projecte de llei de pressupost, però de totes maneres va entonar, com Salazar, el ‘mea culpa’ per no haver demanat més informació al respecte. Així, van lamentar la manca d’explicacions de la majoria i el fet que no hi hagués temps per discutir aquest tema: «D’alguna manera se’ns va traslladar que si no es tira endavant aquesta esmena el perjudicat serà el col·lectiu vulnerable».

Des de la majoria, es van defensar de les crítiques llançades contra ells pels consellers de l’oposició assegurant que tots els grups parlamentaris eren coneixedors de la condonació del deute des d’una reunió que va tenir lloc el 23 de gener, quan totes les formacions van votar a favor de reobrir la Comissió de Finances per encabir aquest concepte en el pressupost.

Jordana va acusar a Concòrdia, PS i al conseller general no adscrit, d’utilitzar la polèmica «per treure rèdit polític» tenint en compte que «tots els consellers generals es van posicionar a favor d’incorporar la condonació del deute en el projecte de pressupost pel 2024». El president del grup Demòcrata també es va mostrar contundent assegurant que «tornaríem a votar l’esmena» a la Llei del pressupost, perquè es tracta d’un col·lectiu vulnerable afectat «per un error administratiu».