Cues quilomètriques per les protestes dels agricultors catalans

Sota el lema 'Sense pagesia no hi ha Pirineu', desenes de tractors -una norantena segons l'organització-, han causat avui cues quilomètriques. La protesta pels drets dels pagesos i del sector primari s'ha iniciat les 11.00 hores i ha durat fins a la tarda.

La marxa lenta d'agricultors de la Cerdanya i l'Alt Urgell ha començat en dos punts diferents: al polígon industrial de Castellciutat i al barri de Sant Pere i posteriorment s'han reunit a l'entrada nord de la Seu d'Urgell, des d'on han enfilat per la nacional 145 en direcció cap a la frontera del riu Runer.

El trànsit d'entrada i sortida del Principat s'ha congestionat passades les 12.30 hores quan els primers tractors de la marxa han arribat a la rotonda de la duana on s'han aturat els vehicles i han realitzat una parada d'una hora aproximadament on els coordinadors del moviment han llegit un manifest. Durant aquesta parada, s'ha tallat el trànsit de sortida del país.

Els conductors varats s'han mostrat comprensius amb la situació i han simpatitzat amb la causa «entenc la situació, estan molt malament, necessiten ajuda perquè no tenen aigua i molts no poden cultivar, per tant, no poden treballar, i per això no poden viure», ha explicat el Genís. La Irene, per la seva part, ha afirmat que «molesta una mica fer cua, però ells ho van anunciar i estan defensant el seu punt de vista i els seus drets». Finalment, el Martí ha manifestat que «fan bé reivindicant-se perquè de veritat necessiten ajudes. Després tens a Caldea que té moltíssima aigua o gent que té piscines a casa i després els pagesos no en tenen per regar els camps».

El coordinador territorial a les comarques de muntanya de la Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha explicat que esperen una resposta del Govern de la Generalitat a les seves reclamacions per evitar més mobilitzacions tot i que en tenen dues ja preparades els dies 13 i 21 de febrer al Túnel del Cadi i a Madrid respectivament.

Les reclamacions del col·lectiu són posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, en què Guitart ha afirmat que «la llei de la cadena alimentària està obsoleta i està feta a mesura per les grans distribuïdores». Per altra banda, el sindicat també demana regular la fauna salvatge, ja que «hi ha una sobrepoblació» i els pagesos no poden cultivar els seus camps si els animals els llauren. Guitart ha volgut fer èmfasi en que aquest fet afecta també els andorrans perquè «circulen molt per Lleida i només en aquesta província hi ha uns 1.500 accidents a l'any per animals a la via».

A les diferents reivindicacions, s'hi sumen el rebuig a les restriccions que el Govern català ha aplicat per pal·liar els efectes de la sequera i el gran volum de burocràcia que se'ls reclama. Segons el coordinador territorial a les comarques de muntanya de la Unió de Pagesos «la burocràcia ens fa perdre moltes hores, semblem secretaris de l'administració».

Guitart també ha posat sobre la taula la repercussió mediàtica que ha tingut la marxa al ser a les portes d'Andorra: «Han vingut tots els mitjans a altres llocs no venen».



Mobilitzacions per tot Catalunya



Les mobilitzacions dels pagesos s'han estès per la resta del territori català produint importants afectacions a les principals carreteres de la comunitat autònoma. A l'AP-2 en sentit Lleida va haver-hi més de 32 quilòmetres de cua. A Girona els tractors han tallat l'AP-7 i l'N-2. A la província de Tarragona l'AP-2 també ha estat tallada. Està previst que els pagesos mobilitzats arreu de Catalunya allarguin les concentracions fins demà i continuïn les marxes lentes fins a Barcelona.

La Unió de Pagesos ha recordat a través d'un comunicat que gairebé 4.000 tractors s'han mobilitzat per tot Catalunya i ha volgut detallar que durant la jornada hi ha hagut uns 1.500 tractors de la Plana de Lleida, uns 500 de les comarques de Girona, uns 550 entre el Bages i Osona, 300 a Montblanc, 200 a l'Alt Penedès i 200 a Amposta. A més, han protestat 150 tractors a Vila-rodona, 150 a Móra d'Ebre, 180 a la Seu d'Urgell, 280 a Granollers un centenar a altres ubicacions.