Ocupació hotelera del 75% durant el mes de gener

L'ocupació hotelera mitjana durant el mes de gener s'ha fixat en el 75,54%. Aquesta xifra és molt similar a la registrada durant el mateix mes de l'any passat, quan va ser del 75,73%. Segons va informar Unió Hotelera d'Andorra (UHA), el Principat continua mantenint una bona línia d'ocupacions a inicis d'any tot i els evidents inconvenients meteorològics que s'estan patint aquest 2024.

Així doncs, el director de l'entitat, Jordi Pujol, va assegurar que tota l'oferta complementària a l'esquí que ofereix Andorra per als turistes continua posicionant el país com a un destí atractiu en conjunt, i no només pel que fa al sector de la neu.