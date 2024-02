Explorant l'aigua amb 'Lenoarmi': natació terapèutica per a nadons

La instructora de natació Gina Goñi va dirigir aquest dimarts una nova sessió Lenoarmi de natació per a nadons. Una activitat terapèutica que acull l'Spa & Wellness de l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany cada dimarts de 15.45 a 18.00 hores i els últims diumenges del mes de 17.00 a 18.00 hores. «Aquest mètode busca despertar el moviment natural del nadó i la seva relaxació», assegurava Goñi, uns minuts abans de la sessió, mentre indicava que aquesta proposta està específicament pensada per a nens de 0 a 3 anys. «Amb aquestes sessions, no només aprenen els nadons, sinó que també els pares aprenen a donar-los seguretat i a estimular-los», afegia mentre destacava que «són moments especials de connexió i de qualitat, ja que no hi ha mòbils i tothom és molt present».

De fet, Goñi va subratllar que aquesta activitat potencia el fet que els infants se sentin segurs, contribuint, d'aquesta manera, que també augmenti la seva autoestima. «No hi ha cap tipus d'indicació. Quan la mare o el pare se senten segurs per a portar els seus fills, ja poden assistir a les sessions», assegurava la instructora de Lenoarmi. En aquest sentit, Goñi destacava que una sessió al mes es duu a terme fora de l'aigua, ja que, com va indicar, és important que els nens aprenguin a desenvolupar els seus moviments en tots els entorns. «Els ensenyem a ser bilingües a l'aigua i a terra», assenyalava Goñi. «Un cop al mes, sortim de la piscina i realitzem estimulació psicomotriu, tallers de massatge o sessions de ioga per a pares i nadons», afegia la instructora.

Tal com va apuntar Goñi, les sessions sovint s'acompanyen de cançons de bressol amb sincronies per crear un entorn de confiança pels nadons. «També treballem moltes flotacions a l'aigua i immersions», destacava la instructora. «Hi ha pares als quals els fa respecte, però els nadons estan totalment preparats per fer immersions, ja que, quan estan dins la panxa de la mare, es troben en un medi aquàtic i, quan surten, encara mantenen aquest reflex automàtic de tancar la glotis i no engolir aigua», comentava.

Lenoarmi es basa en una metodologia pròpia i exclusiva que parteix d'una filosofia de vida que concep la salut com alguna cosa més que la simple absència de malaltia. Segons els seus principis, Lenoarmi implica descobrir un «equilibri harmònic entre la ment i el cos». El seu mètode es fonamenta en quatre pilars fonamentals: respiració, relaxació, moviment i pensament positiu. Aquests principis, doncs guien totes les propostes d'activitats, cursos i tractaments que ofereix Lenoarmi, segons informa l'ANA.