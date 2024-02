La neu arriba per celebrar el Carnaval a les pistes d’esquí

El Carnaval arriba a les estacions de Grandvalira Resorts a partir d’aquest dissabte amb propostes infantils, concursos de disfresses, música a les terrasses i festes après-ski del més alt nivell. A més, els dominis esperen l’arribada de noves nevades els pròxims dies que permetran ampliar els quilòmetres esquiables a les estacions. Si les previsions es compleixen, a partir de la matinada de dijous al divendres hi haurà les primeres petites precipitacions, i tant el mateix divendres, com dissabte i diumenge tindran lloc alguns episodis de neu més. Actualment, Grandvalira disposa de 118 km, Pal Arinsal de 40 km i Ordino Arcalís el 75%, essent les millors condicions dels Pirineus.

Durant tota la setmana de Carnaval, els jardins de neu de Soldeu, El Tarter i Canillo s’ompliran d’animacions per als més petits amb disfresses i més activitats de temàtica carnavalesca. Els petits esquiadors podran gaudir dels personatges de l’estació, l’os Bababoom i el Yokai Ninja, que els matins baixaran disfressats esquiant per Soldeu i El Tarter, i dels llegendaris personatges del Mon(t) Magic a Canillo, que tambè estaran esquiant per les pistes del sector. A les tardes s’han programat espectacles, animacions infantils i jocs diversos als sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo.

El Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, per la seva banda, animen a tots els nens i nenes a anar disfressats.



L’estació d’Ordino Arcalís s’apunta a la diversió amb activitats per als més petits del club Màgic Ski, per als qui han preparat pluges d’ous de xocolata i una desfilada de disfresses. Els més grans també podran participar en els concursos de fotografia que ha preparat l’estació. Els tres dies festius de Carnaval, 10, 11 i 12 de febrer, aquelles persones que es fotografiïn disfressades als llocs més emblemàtics de l’estació i etiquetin @ordinoarcalis a Instagram podran guanyar una inscripció Màgic Ski per a la temporada 2024-2025, un dinar a La Coma, una sortida guiada amb grampons al Mirador de Tristaina o l’experiència First Track amb esmorzar inclòs. Cal consultar el calendari per veure la resta d’activitats que ofereix Grandvalira. També cal destacar que la pista Avet de Soldeu serà l’epicentre de l’esquí alpí aquest dissabte 10 i diumenge 11 amb la celebració de la Copa del Món femenina d’esquí alpí on les millors esquiadores del món competiran en les proves d’eslàlom i eslàlom gegant.