L’ACB continua la lluita contra els de Lezkano

El passat mes de desembre, els tribunals donaven la raó al MoraBanc, atorgant-li a l’ACB un termini de 20 dies per presentar el corresponent recurs. Els andorrans tenen fins al 12 de febrer per oposar-s’hi, document que tenen clar que presentaran, segons va poder confirmar en la presentació del nou autocar el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs. Ara, només queda l’espera de la resolució d’aquesta segona instància, segons va informar l’ANA.

Tot va començar l’any 2014, quan l’entitat tricolor va reclamar la part no amortitzada, ascendent a tres milions d’euros, del cànon d’ascens que havien pagat per tornar a la màxima categoria espanyola. El cànon es va reduir el 2017, quan la comissió de la competició esmentava que era una «quantitat abusiva».

La història interminable del cànon atorgat al MoraBanc Andorra segueix el seu curs, en aquest cas, l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) no llença la tovallola i ha presentat el recurs pertinent a la sentència que els obligava a pagar 1,2 milions d’euros al club.

