Aprovades 24 noves places de residència assistida

Govern va aprovar ahir a proposta de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, el conveni de col·laboració amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per incrementar les places de residència assistida al centre sociosanitari El Cedre. D’altra banda, es va aprovar el 24 de gener un afegit al conveni existent amb la societat de Centre de Serveis Assistencials Domus VI-Salita per a la concentració de cinc noves places del servei de residència assistida.

El ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient i portaveu del Govern, Guillem Casal, va afirmar després d’una pregunta realitzada per un mitjà de comunicació que «no hem deixat a ningú desatès», tot i que va informar que «hi ha 50 persones ara mateix en llista d’espera en alguna residència». Tot i així, va afirmar que d’aquestes persones, 32 estan en un centre sanitari privat i 18 estan al seu domicili amb servei sociosanitari de forma permanent, i, per tant, no hem deixat a ningú desatès». Tot i així Casal va destacar que cada vegada hi estan destinant més recursos.