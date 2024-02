Baixada d'un 1,4% del consum energètic

Quant a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total del mes de desembre va ser de 18.570,9 TEP, el que suposa una variació interanual negativa del 3,1%. Per altra banda, el consum acumulat durant l'any 2023 es manté estable en 194.259,8, fet que representa una variació negativa de només 53,9 TEP (0%) respecte l'any anterior.

Segons publica aquest dijous el Departament d'Estadística, durant el 2023 hi ha hagut un consum acumulat de 555.865 MWh (megawatts hora), una xifra que suposa una variació negativa de l'1,4% respecte de la dada acumulada de l'any 2022. D'aquest consum, 444.846,2 MWh han estat importats, un 3,5% menys respecte a l'any anterior, mentre que 111.047,8 MWh han estat produïts al país, un 7,9% més respecte a l'any 2022.

Per El Periòdic

