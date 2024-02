El Govern diu que Andorra es troba alerta però no en perill de sequera

El Govern va presentar ahir un paquet d’indicadors per estudiar la situació climàtica. En concret, l’Executiu vol analitzar els recursos hídrics i informar els ciutadans com a «acte de transparència i conscienciació» i que la gent pugui saber «en cada moment» quina disponibilitat d’aigua té el país. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, va definir el projecte com un tipus de «campanya per poder conscienciar a la població de la situació al país».

Casal també va voler expressar que Andorra actualment està en alerta, però no en perill de sequera. El coordinador de sostenibilitat de l’AR+I, Oriol Travesset va comentar que «el maig del 2023 vam estar molt a prop d’una sequera extrema, però ara mateix no ho estem». De la mateixa manera, la tècnica de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Lucía Rivero va afirmar que «ara estem millor que al maig de l’any passat, però encara tenim una manca de precipitacions que venen arrossegades per anys anteriors».

Tot i no estar en una situació de perill pel que fa a la sequera, des del Govern han decidit avançar-se per poder garantir unes mesures prèvies en cas que s’agreugi el problema, per això Casal va voler ressaltar que la situació al voltant de la disponibilitat d’aigua «ens ocupa i preocupa», i que, independentment de la situació climàtica i de precipitacions en la que es trobi el país, «és molt important» fer veure a la ciutadania que l’aigua «és un recurs que no hem de malbaratar». També va apuntar que la Llei d’Economia Circular actualment marca un objectiu on es destinen 150 litres per persona i dia.

Per fer aquests estudis s’utilitzen dos indicadors. El primer analitza el clima i inclou les anomalies de precipitació i també de temperatura. El segon indicador aporta informació sobre el cabal dels rius.

Les dades actuals indiquen que hi ha una davallada de les precipitacions i un menor cabal en els rius del Principat respecte a les dades recopilades des de l’any 2013.

Tot i això, i tenint en compte les dades de precipitacions, la situació actual és menys greu que la que es va registrar el 2008.

Finalment, Travesset va afirmar que el registre que s’ha realitzat aquest gener on ja s’ha inclòs la fosa de neu és «una mica més favorable» que el del 2023, però també va dir que ha estat un mes amb un 50% menys de precipitacions que habitualment.