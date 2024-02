La CASS sabia des del 2022 les irregularitats amb les pensions

La CASS sabia des de desembre de 2022 les irregularitats que hi ha hagut des de fa tres anys respecte a les pensions d’invalidesa del grup 1. Així ho va explicar ahir al matí el president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, i el president de la CASS, Josep Escoriza, en una compareixença al Consell General per donar transparència a aquest tema. Des de la CASS van explicar que aquestes han sigut per una falta d’automatització que s’havia de fer des de l’any 2017, que juntament amb la falta de regularització ha fet que la despesa en tres anys arribi fins a 1,5 milions d’euros.

Cronologia / Durant la ponència, el president de l’administració i el director general van realitzar una cronologia dels fets que arranquen a finals del 2022, quan una pensionista es va adonar de les irregularitats i va manifestar-ho a la CASS, i aquesta va comprovar que està cobrant una pensió d’invalidesa que estableix l’article 172. El Consell d’Administració de la CASS va sol·licitar la informació a la direcció sobre el que estava passant, però no va ser fins al juliol del 2023 quan la direcció, després d’una investigació, va afirmar al Consell d’Administració que havia valorat l’abast de la situació i volia fer un procés automatitzat de regulació.

Va ser a l’agost, després de fer les reclamacions de deute corresponents als tres darrers anys, es va informar per primera vegada a Afers Socials de la casuística a través d’una trucada de telèfon entre de la presidenta del CASS i la Ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. Mesos més tard, el 26 d’octubre, la direcció presenta al Consell d’Administració les conclusions de l’informe demanat i una programació del desenvolupament. El 13 de novembre es torna a fer una reunió amb Afers Socials en què demana la possibilitat de planificar un suport per part del ministeri. El 16 de gener d’aquest any, uns dies després de fer una reunió entre la direcció de la CASS i el Ministeri d’Afers Socials, Escoriza es reuneix amb el cap de Govern, Xavier Espot, per exposar tota la situació, i es va decidir que fos el despatx d’advocat que havia fet l’informe per la CASS que concloïa el deute no es podia condonar qui analitzés la modificació necessària perquè fos possible. El 23 de gener es va comunicar que el canvi legal es fes a través d’una esmena i el 30 de gener el Consell d’Administració decideix adjudicar un informe forense a Deloitte per determinar el què ha passat i com, respecte a la manca de regularització de les pensions d’invalidesa del grup 1. El president de la CASS, en aquest sentit, va voler saber el que va passar per posar-hi remei: «Els primers que ho hem volgut investigar som nosaltres, ja que considerem que els diners públics i el seu malbaratament no és una cosa que vagi de broma», per això va remarcar que «la resposta a totes aquestes preguntes ens l’ha de donar el forense». Aquest l’han demanat a Deloitte perquè sigui el màxim d’objectiu possible, i depèn dels resultats que hi hagi valoraran si s’ha d’anar o no a justícia.

Escoriza, per una altra banda, va assegurar que no «tenia coneixença sobre la magnitud del problema», i per això no se li va donar la prioritat que el cas demanava, però una vegada que els dos ponents van accedir al càrrec van començar a investigar el que havia passat, a més d’analitzar què fer amb el deute concret.

A més, en la compareixença es va informar que actualment hi ha 1.100 persones beneficiàries d’aquestes pensions d’invalidesa, i d’aquestes 213 hauran de ser objecte de regularització a partir del mes de març, amb la qual cosa la partida mensual de 620.000 euros es veurà reduïda en uns 50.000 euros.

Declaracions d’Andorra Endavant / La presidenta del Grup Parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va voler enviar declaracions als mitjans després de la compareixença, en què va emfatitzar que «des del nostre grup parlamentari estem molt contents que s’hagi contractat una auditoria externa, pensem que calia demanar responsabilitats». A més, va posar èmfasi en el fet que «volem agrair la reactivitat dels màxims responsables de la CASS perquè han vingut de seguida a explicar el que ha passat».