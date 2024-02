Espot «reivindica» la condonació

El cap de Govern, Xavier Espot, va «reivindicat» ahir la mesura presa pel Govern de condonar el deute generat per la manca de regularització de les pensions d’invalidesa i treball i va puntualitzar que l’Executiu va tenir tota la informació sobre l’afer el 16 de gener, ja que en la comunicació que se’ls va fer al mes d’agost només se’ls va apuntar que hi havia un problema però sense entrar-hi al detall. A més, va lamentar que ara els consellers generals de l’oposició puguin dir que se’ls va «entabanar», perquè va defensar que en el moment de votar l’esmena a través de la qual s’ha articulat aquesta condonació tenien tota la informació.

«Vull reivindicar la bondat de la mesura que va proposar el Govern i que va aprovar per unanimitat el Consell General i crec que aquí no ens podem escudar els uns i els altres», va manifestar el cap de l’Executiu, que va afegir que «no és seriós» que des de l’oposició es digui que no es tenia tota la informació. Va continuar manifestant que la mesura de la condonació era «el menor dels mals», ja que no n’hi havia cap que fos «perfecta» però va puntualitzar que donat el col·lectiu vulnerable del qual es tracta perdonar el deute era «la decisió més assenyada».

Va destacar que tenint en compte que la llei no estableix «l’obligació» de les persones que perceben una pensió d’invalidesa i treballen de regularitzar la seva situació, sinó que és un control que ha de fer la CASS, no poden tenir aquesta «actitud proactiva» i, per tant, tenint en compte aquests elements no es podia «fer pesar en aquestes persones que no s’hagués dotat de suficients recursos o no s’haguessin establert suficients mecanismes de control prop de la CASS».

Sobre el fet que des de la parapública s’alertés l’Executiu el mes d’agost de la problemàtica, el cap de Govern va aclarir que en aquell moment es va fer un contacte telefònic i que «no es parla ni d’imports, ni de nombre d’afectats, simplement es diu que s’ha detectat o que hi ha indicis que hi ha una problemàtica al tomb d’una deficient regularització d’unes pensions d’invalidesa». I va afegir que va ser el 16 de gener quan tant el president com el director general de la CASS, Marc Galabert i Josep Escoriza, li expliquen «tot l’abast de la problemàtica» i que llavors és quan es comença a estudiar la possibilitat de fer una condonació a través d’una modificació de la llei de la CASS.

«Estem desviant l’atenció d’on està la problemàtica i on hem d’exigir responsabilitats cap a un lloc on jo crec que no hi ha cap mena de responsabilitat», va defensar, argumentant que la responsabilitat de prendre cartes en l’assumpte és de la parapública. «És un afer desagradable i no ens agrada que hagi passat això. Ara bé, fer responsable la ministra Marín d’aquesta problemàtica em sembla una mica fort de cafè», va remarcar, i va defensar també la feina que estan duent a terme el director general i el president actuals de la CASS. «Em mostro satisfet de com està actuant la nova direcció i presidència del consell d’administració, perquè aquí no es tracta de condonar i fer veure que no ha passat res; es tracta de condonar perquè tenim una problemàtica a resoldre de manera immediata, però al mateix temps d’anar fins al fons de l’assumpte perquè a ningú se li escapa que aquí alguna cosa ha fallat», va dir i també va remarcar que està «convençut» que aquest problema «no es pot circumscriure a una sola persona» i que, per tant, tota la responsabilitat no pot recaure, per exemple, en l’antiga direcció amb qui ha manifestat que no hi ha parlat.

Espot va voler, també, «trencar una llança» a favor dels treballadors de la CASS que han hagut de fer front en els darrers anys a diversos canvis legislatius, i qüestionat pel fet que aquesta manca de control pugui estar justificada per falta de recursos va respondre que «mai» han negat els recursos quan la CASS els ho ha demanat i també ha concretat que sempre que es posava sobre la taula noves obligacions des de la parapública es comentava que calien més efectius o mitjans.

Sobre el fet de si la mesura presa pot ser discriminatori envers altres afiliats als quals no se’ls ‘perdona’ cap de les seves obligacions, Espot va admetre que pot «entendre» aquestes opinions, però també va posar sobre la taula que altres opcions, com per exemple fer pagar només als que estan per sobre del salari mínim per retornar el deure «hagués estat molt pitjor».

Quant a la manera d’actuar del Govern, Espot va defensar que no es tracta de «tapar les vergonyes de ningú i que no s’ha intentat amagar res». Així, va defensar que un cop ell va tenir la informació que Galabert i Escoriza li van facilitar va comparèixer davant la majoria parlamentària per exposar-los l’afer i que aquests van donar trasllat a la comissió legislativa que debatia el pressupost.

Quant a possibles responsabilitats, va manifestar que caldrà esperar als resultats de l’informe ‘forensic’ encarregat per la CASS i també de la comissió d’investigació del Consell General, però va remarcar que «el Govern serà el primer que demanarà que es vagi fins al fons de l’assumpte i que s’exigeixin totes les responsabilitats que escaiguin». Malgrat això, en una possible acció judicial va defensar que la «iniciativa» hauria de ser, en primer lloc, de la CASS i que l’Executiu s’hi sumaria com a perjudicat, ja que ha hagut de fer front als 1,5 milions que ha suposat la condonació, informa l’ANA.