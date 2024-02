El Consell Superior enllesteix el reglament del codi ètic de conducta judicial

La proposta del codi ètic es trametrà en breu als diferents representants per tal que puguin efectuar les aportacions escaients al text final.

El codi ètic de conducta judicial recull les regles de conducta judicials, basades en els valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència, i ha de servir de referent per als estàndards de comportament desitjables de batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials; dels membres del Consell Superior de la Justícia, així com del personal de l’administració de justícia i del CSJ.

Per la seva part, el Consell Superior de la Justícia, seguint el mandat legal, aprovarà –un cop recollides les propostes– un codi ètic de conducta judicial que a més de concernir a magistrats, batlles i fiscals –com passa ara a través del recull d’obligacions aprovat l’any 2016– inclogui també als membres del CSJ i a la resta d’agents implicats en l’administració de justícia.

El BOPA farà públic avui l’acord del Consell Superior de la Justícia relatiu a l’aprovació del reglament del procés de consulta i participació en l’elaboració del codi ètic de conducta judicial. Aquest reglament ha de regular de manera àgil el procediment d’aprovació del codi ètic i de les seves modificacions posteriors, garantint la participació de tots els agents, tant de manera col·lectiva com individual a través dels seus representants.

Per El Periòdic

