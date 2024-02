Bixessarri estrena parc infantil

El concurs per a la implementació d'aquest nou parc infantil es va convocar a mitjan setembre de l'any passat, encara sota el consolat de Josep Majoral. A més, cal tenir en compte tal com va explicar la corporació en aquell moment, s'han instal·lat alguns dels elements de joc que estaven en millor estat i que es van retirar del parc infantil del Prat Gran arran de la seva remodelació.

El poble de Bixessarri de Sant Julià de Lòria ja disposa des d'ahir d'un nou parc infantil. L'equipament compta amb quatre jocs, terra de seguretat i bancs, i ha estat possible gràcies al recondicionament d'uns 200 metres quadrats a la zona de berenada de l'entrada del poble. D'aquesta manera, el Comú lauredià dona resposta a les demandes dels veïns, els quals reclamaven disposar d'una zona de jocs per a infants en aquest espai de la parròquia.

Per El Periòdic

