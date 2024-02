L'AR+I implementarà una xarxa sense fils per a la prevenció d'incendis forestals

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) lidera dos casos d'estudi d'un projecte de recerca centrat en la prevenció d'incendis forestals. El projecte 'SenForFire', que s'emmarca en el programa Interreg Sudoe 2021-2027, pretén demostrar la viabilitat de les xarxes sense fil de sensors de baix cost per a la seva aplicació en sistemes de vigilància i alerta precoç d'incendis forestals. En el cas d'Andorra, els dos casos d'estudi s'implementaran a les parròquies de la Massana i Sant Julià de Lòria. Per aconseguir-ho, des de l'AR+I es treballarà durant tres anys amb institucions d'Espanya, França i Portugal, per desenvolupar aquesta tecnologia que permetrà mesurar els paràmetres meteorològics i ambientals rellevants per a l'avaluació del risc d'incendi.

Precisament, per avaluar aquests paràmetres en l'actualitat s'emprenen dades meteorològiques i imatges de satèl·lits de la superfície terrestre (teledetecció) que tenen una baixa resolució espacial i temporal i que són poc fiables (alta taxa de falsos positius). A més, els equips meteorològics i de teledetecció tenen un cost elevat. Per contra, les WSN (Wireless Sensor Networks) utilitzen mòduls electrònics amb sensors que mesuren en temps real els paràmetres meteorològics i ambientals que intervenen en el risc d'incendi forestal. També estan dotats de computació i comunicació sense fil, entre si i amb el núvol. Les WSN s'adapten a les característiques de les zones de risc, són fàcils de desplegar i escalables. Són una eina de proximitat que complementa la teledetecció i facilita la gestió corresponsable del risc per part dels municipis, les comunitats locals i els habitants de les zones de risc.

Segons va explicar l'AR+I, el projecte durà a terme activitats pilot en zones del territori Sudoe de diferent clima, orografia i vegetació amb objectius de prevenció i detecció precoç. També desenvoluparà un pla d'acció per a l'adopció de les WSN en els municipis amb finalitats de vigilància meteorològica i ambiental i un Pla d'Acció per a la formació de professionals en WSN per a la gestió de riscos ambientals. Les WSN integren múltiples tecnologies amb nivells de desenvolupament desiguals als països del Sudoe, per la qual cosa la cooperació transnacional és imprescindible per a la realització de les WSN, les activitats pilot i els plans d'acció.

D'aquestes realitzacions, segons van informar, se'n beneficiaran els municipis, els propietaris i usuaris del sòl, les PIME, la població jove i la població en general del territori Sudoe rural.

El projecte està liderat per l'Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Departamento de Sensores y Sistemas Ultrasónicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i compta amb la participació de socis espanyols, francesos i andorrans entre els quals destaca el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Institut de Microelectrònica de Barcelona o l'empresa pirinenca ARANTEC Enginheria.