Pelegrina queda 36è en la prova dels 50 metres braça

Tercera jornada de la natació i segona prova de l’equip andorrà en el 21è Campionat del Món de natació de piscina llarga que se celebra a la ciutat de Doha, Qatar, i finalitzarà aquest diumenge després de vuit jornades. Segona i última participació del campionat per a Patrick Pelegrina, que va competir en la prova de 50 m braça i es va classificar 36è del món, entre 60 nedadors. «Ha fet una dècima per sobre del seu rècord d’Andorra», va explicar Alfonso Maltrana, director tècnic de la federació. «Les sensacions han estat bastant bones. L’he vist nedar bastant bé. Intentarem millorar les primeres quatre o cinc braçades, ja que aquí té un senzill i gran marge de millora», va concloure el tècnic de la FAN. Pelegrina va nedar pel 4t carrer de la 2a sèrie de sis, i va arribar 2n, amb una marca de 28,68 (+02,02 respecte del primer classificat) a poc més d’una dècima del seu rècord d’Andorra de 28,55 que va assolir el 3 de febrer de 2024 a Sabadell. La setzena plaça del passi a semifinals va ser per al grec Arkadios Aspougalis que va fer un temps de 27,62; una bretxa de poc més d’un segon (-1,06) respecte de la marca de Pelegrina.