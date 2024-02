Andorra, el país més segur del món i amb la criminalitat més baixa

Un formulari molt precís / La plataforma Numbeo planteja un examen als seus usuaris basat en la situació actual que travessa el seu país, a través de respostes que tenen a veure amb problemàtiques socials com la sanitat, l’habitatge o el cost de vida. Uns indicadors que, sens dubte, els andorrans han valorat molt positivament, tot i les casuístiques que semblen imperar avui dia dins del Principat.

Al nostre país el segueixen estats com els Emirats Àrabs Units, amb un 84,35%; Qatar, situat en el 84,02%; Taiwan, amb un 83,26%, i Oman, que baixa fins al 80,99%. En l’altra cara de la moneda, l’índex de seguretat més baix recau sobre Veneçuela, amb un 18,85%; Papua Nova Guinea, amb el 20,27%; Afganistan, situat en el 21,67%, i Haití, que tanca aquesta part més baixa amb una xifra situada en el 22,12%.

La plataforma Numbeo va facilitar ahir tot un seguit de dades en les quals deixava veure que Andorra és el país més segur del món, tant en índexs de seguretat com també de criminalitat. El Principat denota així, un cop més, que les normatives vigents que imperen al país funcionen i transmeten a la ciutadania una tranquil·litat social en el dia a dia.

Per Alex Montero

