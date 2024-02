Espot: «El Mundial pot ser un acte sense precedents»

El cap de govern, Xavier Espot, i el director general de Grandvalira, David Hidalgo, van presentar ahir dimarts a Madrid, davant d’una vintena de diplomàtics de països que formen part de la Federació Internacional d’Esquí, la candidatura d’Andorra per acollir els Mundials d’esquí alpí el 2029. Espot va ressaltar que aquest «projecte que entusiasma a tot el país» és fruit d’una feina col·lectiva d’anys, que ha involucrat institucions públiques, pistes d’esquí, federacions esportives i bona part del teixit empresarial d’Andorra.

El cap de Govern va recordar que el passat mes de setembre la Federació Internacional d’Esquí va elogiar la candidatura d’Andorra 2029, destacant especialment els apartats relacionats amb el llegat, l’entreteniment esportiu i la sostenibilitat. Espot va explicar que Andorra aspira a organitzar un esdeveniment d’esquí sense precedents, on no només esportistes jugaran un paper actiu durant 15 dies, sinó també l’audiència i els espectadors, perquè, tal com va afirmar «tenim la capacitat d’oferir tot un país a peu de pistes». Així, tant Espot com Hidalgo van recalcar que Andorra compta amb unes infraestructures d’alt nivell gràcies a la constant transformació, la inversió i la innovació de les estacions d’esquí que actualment conformen Grandvalira Resorts, el domini esquiable més gran i modern dels Pirineus i un dels més extensos d’Europa, amb un total de 308 quilòmetres de pistes. Són uns dominis esquiables, van dir, que compten amb els esforços en inversió i innovació necessaris per oferir un producte de qualitat siguin quines siguin les circumstàncies climàtiques. El cap de Govern i el director general de Grandvalira van posar èmfasi en la capacitat d’acollida d’Andorra, ja que el turisme és un sector molt competitiu i un dels principals motors de l’economia andorrana, i que el país garanteix els màxims estàndards de qualitat.

En aquest sentit, Espot va afirmar que l’oferta hotelera, de restauració i d’oci, des de les estacions d’esquí fins al termalisme, destaquen per la seva excel·lència. Finalment, Espot va afegir que els Mundials d’esquí alpí del 2029 representen una excel·lent oportunitat de projecció internacional i per a l’obertura de possibles nous mercats.