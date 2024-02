Pedalant cap al que és essencial

Pròxim recorregut: Àfrica. Elena Milà i David Vilanova tanquen el seu viatge per Europa a la capital de Grècia, Atenes, per aconseguir l’objectiu del seu projecte de solidaritat, Karaban. Aquest projecte vol donar suport a ‘Kings and Queens of Kiberia’, una ONG que pretén ajudar als infants que viuen al carrer a Kiberia i que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Els ciclistes han passat per tota Europa, en total 11 països per obtenir la meitat del seu objectiu, que són 50.000 euros. Així, han pedalat un total de 4.500 quilòmetres, han fet uns 4.500 metres de desnivell en 144 dies en ruta, ja que van sortir el passat 23 de setembre de l’any passat del Bici Lab d’Andorra la Vella.

En aquest sentit, Milà i Vilanova van informar que «estem molt contents de tot el recorregut fet, que ha sigut en el temps que vam preveure», i van destacar sobretot l’acompanyament d’altres persones a l’hora de pedalar durant una etapa o un país en concret.

Al continent europeu, el problema més important que van tenir va ser el fred: «L’hivern sempre és un repte», explicava Milà, afegint que «amb pluja i sota zero és molt difícil acampar». De fet, Vilanova explicava el mateix: «Ens vam topar amb setmanes de molt fred, amb un temps d’hivern». També va voler remarcar que han passat per diferents moments i llocs que no s’haguessin imaginat mai: «Hem travessat diferents fronteres, i hem trobat llocs inhòspits». Van recalcar els dos ciclistes que normalment pedalaven per zones rurals, però que a vegades s’endinsaven en ciutats grans. Una d’especial, explicaven, va ser Venècia.

Milà, d’altra banda, va remarcar que quan va començar aquesta aventura va començar a escriure un diari. Ara, amb la primera etapa acabada i fent una vista enrere, explica que «no són els llocs que he visitat el que m’ha impactat més, són aquelles persones que hem trobat pel camí i que en guardem el contacte i un bon record», va emfatitzar, remarcant que «és el més important del nostre viatge».

Àfrica, pròxim destí/ Els ciclistes ara es preparen per a la seva aventura al continent africà. Així, partiran amb avió fins a Sud-àfrica, on pujaran fins a Kènia: «Volarem a Cape Town el 21 de febrer, i des d’allà ens esperen 7.000 quilòmetres fins a arribar a Kènia». I és que tot i que el recorregut pensat inicialment no era així, s’han hagut d’adaptar pels conflictes que hi ha al nord d’Àfrica.

Respecte a la forma física, van concloure que en aquest cas la dificultat romandrà amb la calor que passaran i a vegades, la possible escassetat d’aigua.

I és que als ciclistes només els queden 25.000 euros, la meitat de l’import que volien assolir com a objectiu, per arribar a la meta d’ajudar als nens de Kibera.