Els youtubers, al punt de mira de la Coordinadora

Els influencers, segons la Coordinadora, que «tenen molta influència sobre la gent jove», afegint que «normalitzen, blanquegen, i promouen una activitat que no genera cap benefici a la societat, sinó que aprofiten la seva fama per vanagloriar-se dels importants danys que obtenen de l’especulació». Tot i així, l’associació va reconèixer que «fan una tasca d’entreteniment que gaudim», però va afegir que «no els dona dret a jugar amb la nostra vida».

En aquest sentit, la Coordinadora va argumentar a favor de la gent que viu al país, i en contra dels influencers: «Lluny de respectar a la gent del país, alguns d’aquests youtubers i streamers s’han dedicat a fer negoci amb la nostra vida». Per tant, la Coordinadora va apuntar que «molts ho han fet per la porta del darrere, i altres s’han dedicat a fer-ho de manera oberta».

La Coordinadora de l’Habitatge va publicar ahir a les seves xarxes socials un comunicat en contra de l’esdeveniment que hi haurà aquest cap de setmana al Principat, els Esland. Així, la Coordinadora va posar en relleu que «el Govern d’Andorra fa anys que rep amb les mans obertes a centenars de creadors amb diners a mans plenes».

Per El Periòdic

