L’AMPAEA s’encarregarà del menjador de l’escola francesa

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA) gestionarà, finalment, el servei de menjador de l’Escola Francesa de Sant Julià de Lòria, en considerar que aquest es tracta d’un servei fonamental i essencial per a l’escola, les famílies i els alumnes que la conformen, els quals comptaran amb el servei una vegada tornin a les aules el pròxim dilluns.

Per El Periòdic

