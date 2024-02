La placeta del Puial torna a la normalitat després de l'incendi d'aquesta nit

La placeta del Puial d'Andorra la Vella, on aquesta nit de dimarts a dimecres s'ha declarat un incendi, ja torna a estar neta gràcies a la feina dels efectius del departament d'Higiene del Comú. Des de la corporació, s'ha volgut agrair la tasca dels treballadors, així com dels cossos implicats en la seguretat dels veïns del barri. L'incendi, que presumptament hauria estat originat per una cigarreta, va tenir lloc passades les 23.00 hores i va obligar a desallotjar els edificis de la zona. La columna de fum només va provocar danys materials, deixant socarrimada la façana d'un dels edificis, però sense haver de lamentar mals majors.

Fins a la zona es van desplaçar diverses dotacions de Bombers, de la Policia i del Servei de Circulació comunal, que van ajudar a tallar els carrers per tal que els Bombers poguessis dur a terme la seva feina. El control de les flames es va fer efectiu ràpidament, tot i que per prevenció els veïns no van poder tornar a casa seva. S'espera que durant aquests dimecres, amb la llum del dia, s'avaluïn tots els danys.