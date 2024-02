Mingorance, presidenta del Tribunal de Corts a partir d'avui

El de Mingorance no és l'únic nomenament relacionat amb l'àmbit judicial que va sortir publicat ahir al BOPA, i és que també agafa el càrrec de president de la Cambra de Notaris Jordi París. En aquest cas, segons constava al butlletí oficial, el seu càrrec és a comptar de l'1 de febrer. París substitueix Joan Carles Rodríguez Miñana.

Mingorance va jurar el càrrec com a magistrada del Tribunal de Corts el setembre del 2018 després d'una experiència de 17 anys com a batlle en els quals, entre d'altres, va ser la instructora del cas BPA.

Canòlic Mingorance serà des d'avui la nova presidenta del Tribunal de Corts. Així consta en un acord del Consell Superior de la Justícia que va sortir publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i on s'informava que el nomenament serà efectiu a partir d'aquest 15 de febrer. Mingorance substituirà Anna Estragués, que ha passat a la sala penal del Tribunal Superior.

Per El Periòdic

