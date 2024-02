Ordino i l'Unicef acorden donar més impuls al 'Parròquies amigues de la infància'

Els cònsols d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, van rebre dimarts la visita del director i de la responsable de Sensibilització, Comunicació i Voluntariat de l'Unicef Andorra, Albert Mora i Mercè Miguel, respectivament. Durant la trobada es va analitzar la iniciativa 'Parròquies amigues de la infància', un conveni que anava fins al desembre del 2023 i que des de l'ONG s'ha demanat al Comú que torni a signar i que es faci anant una mica més enllà, assumint nous compromisos.

Es tractaria d'arribar a assumir un conveni de 'Parròquies amigues de la infància 2.0' per al qual seria necessari, primer, que el Comú es marqui una planificació i uns objectius per tal que es pugui tornar a rubricar l'acord. En aquest sentit, els objectius als quals s'hauria de comprometre la corporació comunal passarien, per exemple, per l'àmbit cultural i sobretot pel vessant de la participació ciutadana.

Precisament per això, els cònsols van transmetre als representants de l'Unicef Andorra que des de la conselleria de Participació Ciutadana serà des d'on s'assumirà aquest projecte que ara s'estudiarà per veure de quina manera es pot articular. Durant la trobada també es van analitzar les diverses propostes que ja es duen a terme a favor de la infància, no només a Ordino, sinó a tot el país.