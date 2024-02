Sant Julià de Lòria limita l'abocador de la Rabassa a les obres de la parròquia

El Comú de Sant Julià de Lòria va obrir ahir el termini per a la presentació de les sol·licituds per a inscriure's al registre d'empreses usuàries de l'abocador de la Rabassa. Tal com va publicar el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'estableix un termini fins al proper 29 de febrer per a demanar els corresponents metres cúbics que es volen utilitzar.

Atesa la capacitat limitada de l'abocador comunal, la dificultat de trobar altres indrets per a construir nous abocadors de pedres i terres i a la voluntat del Comú de conèixer la capacitat de la parròquia de rebre abocaments per tal de poder plantejar un creixement urbanístic ordenat i equilibrat, des de la corporació es va informar, per tant, que «només s'acceptaran les sol·licituds per abocar materials a l'abocador comunal d'obres executades dins del terme parroquial de Sant Julià de Lòria».

D'aquesta manera, i en la línia de les manifestacions de Desperta Laurèdia durant el passat mandat, el consolat liderat per Cerni Cairat limita l'accés a l'abocador de la Rabassa a aquelles obres que tinguin lloc dins de la parròquia, deixant palesa la voluntat que sigui cada Comú qui gestioni les terres que genera.

De fet, des de la seva posició de conseller de la minoria, Cairat ja va criticar que el projecte d'ampliació de l'abocador projectat per Josep Majoral provocaria tenir un abocador «sobredimensionat» a les necessitats de la parròquia que, a més, generaria dificultats en el trànsit, en la qualitat de vida dels veïns i també provocaria «problemes mediambientals».