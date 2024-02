L'arrodoniment solidari recapta més de 4.000 euros

L'arrodoniment solidari, una iniciativa que ofereixen les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu – El Tarter a tots els clients de les estacions, ha recaptat més de 4.000 euros, els quals ajudaran a facilitar l’accés a l’escola dels nens i nenes a través del Kailash Home, una llar que acull a 100 nens d’entre 6 i 20 anys on reben educació acadèmica i cultural, així com una nutrició i una assistència sanitàries adequades, i oportunitats per participar en activitats i sortides extraescolars. Cal destacar que des de la posada en marxa el passat mes de juliol, ja s’han realitzat prop de 5.300 donacions de cèntims. A més, en plena temporada d’esquí, i amb la incorporació cada vegada de més punts de venda que ofereixen l’arrodoniment solidari a Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu – El Tarter, s’espera un increment en les donacions en les pròximes setmanes.



Una iniciativa que neix de la mà de Bomosa i Worldcoo / L’arrodoniment solidari és un mecanisme ja consolidat a Catalunya; es basa en un sistema de recaptació per ajudar a finançar projectes solidaris. L’arribada d’aquesta iniciativa a Andorra es va començar a treballar fa més de dos anys gràcies a l’acord entre l’Univers Bomosa i Worldcoo, empresa especialitzada en l’arrodoniment solidari amb un gran bagatge a Espanya, on acumula més de 65 milions de donacions que han aportat 17 milions d’euros a una multitud d’ONG de 40 països diferents. Les estacions de Pal Arinsal i Grandvalira Soldeu – El Tarter es van convertir en les primeres empreses d’Andorra en implementar-ho el passat estiu.