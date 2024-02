L’USdA sol·licita als Coprínceps revisar la condonació de la CASS

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va enviar durant el dia d’ahir un escrit tant al Copríncep episcopal com francès per sol·licitar «un dictamen previ d’adequació a la Constitució de l’article 20 i de l’apartat 13 de la disposició final quarta de la Llei del pressupost per a l’exercici 2024, votada pel Consell General en la Sessió del dia 1 de febrer del 2024». Segons van informar en la missiva, l’article indicat fa referència a la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, considerant que «l’exigència de residir a Andorra per poder tenir dret a l’increment de les pensions amb l’IPC podria vulnerar el principi d’igualtat reconegut a l’article 6 de la Constitució, així com el principi de lliure elecció del país de residència». A més, van afegir que « no es pot condicionar la revaloració d’una pensió contributiva a un requisit com és la residència del beneficiari. Aquesta disposició afecta principalment aquelles persones estrangeres que han residit, cotitzat i treballat a Andorra o als seus beneficiaris, però desitgen jubilar-se o traslladar-se al seu país d’origen».

Fent referència a la condonació per part de Govern de l’error milionari de la CASS, l’USdA va manifestar que «el deute que es pretén condonar amb aquesta disposició addicional ascendeix a 1,5 milions d’euros, que provenen en la seva majoria de les cotitzacions dels treballadors. Es podria concloure que el Consell General decideix que no es reclamin uns imports que s’han pagat indegudament i que la resta de treballadors del país que han cotitzat suportin aquestes pèrdues». Així i tot, creuen que aquest fet «també podria ser discriminatori, ja que es beneficia unes determinades persones, que han percebut pensions superiors als que els corresponia, en perjudici de la majoria dels cotitzants i sense que existeixi una raó de pes que justifiqui aquesta decisió», afegint que la possibilitat que es produeixi «una discriminació envers altres deutors de la CASS que es poden trobar en una situació econòmica més desfavorable i que no seran condonats».