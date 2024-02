Rècord de recaptació al Concurs Art Cru d’Andorra

La cinquena edició del concurs Art Cru Andorra ha permès recaptar un total de 3.630 euros en benefici de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), corresponents a les vendes de les 726 caixes de Torrons i Mel Alemany durant el període nadalenc.

Així, en l’acte de lliurament del xec solidari, hi van participar la presidenta i la directora de la FPNSM, Maria Pilar Díez i Celine Mandicó; Cristina Urbiola, membre del consell d’administració del grup Pyrénéss; la cap de projectes del museu Carmen Thyseen, Teresa Areny i la presidenta de l’Associació d’Usuaris, Familiars i Representats legals de la FPNSM, Àngels Colell.

Díez va valorar d’una forma positiva la implicació de les persones ateses en l’entitat i va agrair a totes les entitats i col·laboradors que any rere any fan possible la celebració del concurs.

El gerent de Torrons i Mel Alemany també va fer arribar les felicitacions als premiats: «Estem molt satisfets que la iniciativa que hem emprès des de fa set anys en terres lleidatanes hagi tingut tan bona acollida a Andorra». A més, Areny va destacar que «pel museu és molt important continuar donant suport a aquest tipus d’iniciatives que a partir de l’art, promouen la inclusió i la democratització cultural de totes les persones».

L’Art Cru Andorra és una iniciativa solidària en què, cada any, hi participen les obres gràfiques de les persones ateses dels serveis diürns de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.