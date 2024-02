Bernat Lomero debuta als 100 metres lliures a Doha

El 21è Campionat del Món de natació de Doha (Qatar) en piscina de 50 metres va encarar la 13a jornada amb la prova dels 100 metres lliures, on va nedar Bernat Lomero en el seu debut en la competició. Va competir en la segona de 12 sèries, al segon carrer i va finalitzar 1r de la sèrie amb una marca de 52.53 (+4.71 respecte al primer classificat de la general), a +0.67 del rècord nacional de Tomàs Lomero amb 51.86. Finalment, Lomero es va classificar 68è de 112 velocistes que nedaven la dotzena de sèries programades. El tall per a les semifinals va tornar a estar en la 16a posició, aquest cop aconseguida pel polonès Kamil Zieradzki amb un temps de 48.93 (-3.6 respecte a la marca de l’andorrà).



«Tan sols ens ha faltat completar els últims 10-15 metres, on ha baixat una mica la freqüència en nedar i això no li ha permès fer el parcial de tornada com el teníem assajat», va explicar el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, en relació amb la prova. «Els últims 25 metres han estat molt durs. Dels més durs d’aquesta temporada. No estic content amb el temps», va comentar crític Bernat Lomero tot just acabar. Tanmateix, va esmentar que es queda amb les bones sensacions de cara als 50 metres de divendres 16. «Sé que estic ràpid», va concloure.