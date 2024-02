Educació reforça els protocols de custòdia de les POB

Educació ha «incrementat els protocols de custòdia i seguretat al llarg de les proves oficials de batxillerat» per evitar que es puguin tornar a produir filtracions com les de l’any passat. Els exàmens orals de la primera avaluació es duran a terme entre el 23 de març i el 27 d’abril, i les corresponents proves escrites, del 15 de març al 24 d’abril, mentre que les proves de la segona avaluació se celebraran del 27 al 31 de maig.

Per El Periòdic

