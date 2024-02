La població resident creix un 4,6% i s'enfila fins a les 85.330 persones

La població resident al Principat fins al 31 de gener d'aquest any ha ascendit fins a les 85.330 persones, el que suposa un augment del 4,6% (3.765 persones) respecte al gener de l'any 2023. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Andorra la Vella (775 residents, 3,3%), Encamp (699 residents, 5,7%), Canillo (645 residents, 12,4%), Escaldes-Engordany (634 residents, 4,2%) i la Massana (540 residents, 4,9%). Per contra, les parròquies que menys han crescut han estat Sant Julià de Lòria (245 residents, 2,5%) i Ordino (227 residents, 4,3%).

Per nacionalitats, tal com publica aquest dijous el Departament d'Estadística, l’increment anual mesurat el mes de gener es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de 3.218 persones més (31,8%), seguit de les persones de nacionalitat espanyola, amb 316 persones (1,6%), de nacionalitat francesa, amb 167 persones (4,5%) i de nacionalitat andorrana, amb 157 persones (0,4%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 93 persones (-1,1%) respecte al mateix mes de l’any anterior.



D'altra banda, cal destacar que el 73,2% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,7%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,1% restant.



Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 de gener del 2024 (90.721 persones), hi ha un increment del 4,7% respecte a la població registrada del mateix mes del 2023 (86.610 persones).