Augmenta un 8,2% el nombre d'aturats

Finalment, al gener s'han fet 15 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació, tot i que no hi ha hagut cap mitjançant els programes de treball temporal. Així, del total de persones inscrites al SOA, n'hi ha 67 que van trobar feina pels seus propis medis.

Paral·lelament, cal destacar que el nombre total de llocs de treball oferts al SOA durant el gener ha estat de més de 2.350 (2.750 el mes anterior), fet que representa una variació mensual negativa del 14,5% i una variació positiva del 89,8% en comparació amb el gener del 2023, quan hi havia 1.238 ofertes de treball. En aquesta línia, el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 18, amb una variació nul·la respecte del mes anterior i un 5,3% menys respecte del gener de l'any passat (19 persones).

A banda, el Departament d'Estadística també detalla que el nombre de demandants de serveis a finals de gener ha estat de 69 persones. D'aquestes, no hi ha cap demandant en situació de baixa mèdica superior a sis mesos i tots són demandants de serveis en situació d'ocupació. En aquest sentit, la variació respecte del mes anterior és d'un 5,5% negativa en el cas dels demandants de serveis en situació d'ocupació, mentre que pels demandants en situació de baixa mèdica es registra un descens de només una persona.

El nombre global de persones en recerca de feina inscrites al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) a tancament del mes de gener, s'ha situat en les 316, el que representa un increment del 8,2% respecte del mes anterior, que hi havia 292 persones, i un decrement del 22,7% si es comparen les dades amb el gener del 2023 (409 persones). Així mateix, el nombre de demandants que busquen una millora de feina a finals de gener ha estat de 246 (la mateixa xifra que el mes anterior), fet que representa una variació mensual nul·la i una baixada del 17,7% en comparació amb el gener de l'any passat, quan estaven en aquesta situació 299 persones.

