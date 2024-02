La Massana i Andorra la Vella, les parròquies on es concentren més edificacions

El 68,5% de les 10.595 edificacions que hi havia al país durant el 2022 corresponien a edificis, cases o xalets. Aquesta xifra, suposa un increment de l'1,2% respecte l'any anterior. Entrant al detall, les parròquies on es concentraven més edificacions durant el 2022 van ser la Massana i Andorra la Vella, amb un total de 2.065 i 1.906 respectivament. Així mateix, les parròquies on hi havia menys edificacions van ser Canillo i Ordino amb 1.179 i 1.099 respectivament.



Paral·lelament, dins del territori andorrà s'hi trobaven 2.422 edificis que pertanyen a complexos edificatius, dels quals destaquen les urbanitzacions i els residencials amb un 52,2% i 21,1% respectivament.



Durant el 2022, al Principat hi havia un total de 43.132 habitatges, el que suposa un 51,6% de les unitats domiciliàries d'un total de 83.585. En aquest sentit, totes les parròquies van créixer pel que fa al nombre d'habitatges, sent Encamp i Andorra la Vella les que ho van fer més amb 571 i 494 unitats respectivament.



Així mateix, segons les dades del 2022, al país hi ha 16.621 pàrquings i 9.933 trasters al llarg del territori andorrà a l'interior de les seves edificacions, mentre que actualment hi ha 546 unitats domiciliaries que estan en obres d'un total de 83.585.