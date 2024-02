Comencen les obres del primer tram del vial de la Massana

El ministre de Territori i Urbanisme, Raúl Ferré, juntament amb la cònsol major de la Massana, Eva Sansa han donat avui el tret de sortida a les obres del nou vial de la Massana que serviran per desviar el trànsit del centre de la població i així millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

La construcció d’aquest desviament de la CG-3 que connectarà la Massana amb Ordino es farà amb diversos trams. La primera zona, que és la que s'ha començat a construir avui, tindrà una longitud de 610 metres i fa referència al tram 2 del projecte inicial que connectarà des de la Serra de l’Honor fins a Cabanota seguint per l’antic camí ral.

Es preveu que les obres d’aquest tros de vial finalitzin el 2026 i que tinguin una despesa d’uns vuit milions d’euros que finançaran de manera conjunta el Comú de la Massana i el Govern aportant prop de 4,5 i 3,5 milions respectivament.

El ministre ha destacat que «és un dia important» per al Govern i per a la parròquia de la Massana, ja que aquest vial fa «molts» anys que es demana. Ferré ha afirmat que aquesta carretera alleugerirà el trànsit «descongestionant el centre de la Massana i també els pobles de l’Aldosa i d’Anyós». Sansa ha explicat que el nou vial és «una gran notícia» perquè tal com expressa «a la Massana hi ha molts embussos, tothom es queixa de la quantitat de trànsit que hi ha». La cònsol major també ha fet referència a que a causa d’aquesta congestió viària hi ha punts de la parròquia els quals estan molt contaminats, per això ha afirmat que després de les obres «hi haurà un abans i un després, sobretot de la part més cèntrica».

Farré també ha comentat que amb l’objectiu d’accelerar les obres, a mesura que vagin avançant les fases constructives s’aniran licitant i adjudicant les següents per tal «d’avançar en l’obra ràpidament». Es preveu que la construcció estigui completament enllestida de cara a mitjans o finals de l’any 2027 i el ministre ha afirmat que «ara adjudicarem la segona fase i de cara a la primavera ja volem treure a concurs el tram 3».

El projecte inicial del vial, tenia un cost de 60 milions d’euros el qual era molt més elevat que l’actual que és de 30 milions. Aquesta reducció en el pressupost ha sigut possible, ja que, s’ha trobat una solució alternativa amb un traçat íntegre de dos quilòmetres que redueix la inversió global a la meitat.

Pel que fa a la resta del traçat, aquest es divideix en tres trams més. El tram 3, creurà el riu Valira del Nord des del tram 2 que ja estarà construït fins a la zona de les Palanques. Aquest tros del vial, tindrà uns 500 metres de longitud i comptarà amb diversos ramals que conduiran al centre de la Massana. Un cop finalitzat el tram 3, aquest es dividirà en dos ramals, un que serà el tram 4 que tindrà uns 390 metres que formaran un ramal que anirà direcció Arinsal i que enllaçarà amb la CG-3 al seu pas pel Telecabina. I l’altre que serà el tram 5, d’uns 450 metres que anirà cap a Ordino, connectant la desviació amb la CG-3 en aquest sentit en dos punts: al pont de la caserna massanenca dels Bombers i en un enllaç a l’altura de la Farga Rossell. Els dos ramals permetran circular directament cap a la zona d’Arinsal i d’Ordino.