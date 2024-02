El pas d’un front desgastat deixarà pluges de fang

El Servei Meteorològic d’Andorra va informar que s’espera que durant el dia d’avui hi hagi el pas d’un front desgastat que deixarà plugims al matí, acompanyats de fang i un dia molt ennuvolat. Només a partir de mitja tarda es començaran a obrir clarianes al sud que aniran guanyant terreny cap al nord de cara a la nit.

Per El Periòdic

