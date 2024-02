Una lesió al turmell esquerre lastra a una molt digna Nàdia Tudó

Nàdia Tudó va arribar amb mal peu a Doha, Qatar, per disputar els Campionats del Món de natació d’enguany. La nedadora va arribar amb una lesió al turmell esquerre que la va obligar a no poder competir a la prova dels 100 metres braça que es va disputar el passat dilluns que va postergar el seu debut als mundials fins ahir, en la prova dels 200 metres braça. En aquesta modalitat, una frenada Tudó va lluitar per classificar-se com la 26a del món, amb un cronòmetre de 2:37,70 pel carril 0 de la 3a sèrie.

L’ordinenca va declarar que «desgraciadament, just abans de venir em vaig fer un esquinç al lligament (del turmell) del peu esquerre», fet que va implicar prendre mesures dràstiques com perdre’s l’oportunitat de debutar dilluns als 100 metres braça i destacant que «ha sigut molt difícil prendre decisions».

L’entrenador de la nedadora andorrana, Alfonso Maltrana, va lamentar la mala fortuna que ha patit la seva pupil·la declarant que les lesions «són part de l’esport i hem de continuar competint». Maltrana va destacar els efectes que va provocar aquesta lesió al turmell que ha frenat l’actuació a Doha de Tudó, testificant que «és una pena i estem frustrats», en referència a la mateixa nedadora com al seu equip tècnic, que van posar èmfasi en la gran tasca que ha realitzat la nedadora per preparar-se per a la cita mundialista, amb uns indicadors «fantàstics», segons va explicar l’entrenador Maltrana.