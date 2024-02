El pressupost pels Jocs dels Petits Estats 2025 rondarà els 3,5 milions

Salvador ‘Salva’ Cornella va tornar a casa després de competir als Jocs Olímpics de la Joventut d’hivern (YOG per les sigles en anglès) que es van celebrar a la ciutat coreana de Gangwon. A hi va haver una recepció a la seu del patrocinador oficial de l’esportista en aquesta competició, Andbank, amb la presència del president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, el cap de missió dels YOG, Jordi Orteu, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, com també la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suarez. Després dels «resultats molt honorables» aconseguits per ‘Salva’ Cornella a Corea del Sud, tal com ho va definir el president del COA, les mirades es posicionarien en els Jocs dels Petits Estats del 2025 que tindran lloc a Andorra. Per a aquest esdeveniment, s’invertiran més de 3,5 milions d’euros aproximadament, segons va indicar Martí, tot i declarar també que «encara no es pot dir actualment com es repartirà això perquè encara no sabem si serà realment així perquè és molt complex fer previsions amb la consultora econòmica que tenim i si els hotels podrien variar els seus preus». El president del comitè olímpic també va aclarir que tractaran de fer «la màxima contenció» en matèria pressupostària per tal de no gastar excessius fons en l’organització de l’esdeveniment sense restar qualitat a la cita.

Així mateix, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, va explicar que, d’aquests tres milions d’euros, el Govern en proporcionarà 1,8 milions d’euros. Cabanes va destacar que «la proposta de pressupost que hem fet des del Ministeri és d’1,8 milions d’euros pels Jocs» per tal de «ser el màxim de sostenibles econòmicament». El secretari d’Estat va esmentar que el 2024 es destinaran 700.000 euros aproximadament, i l’any que ve s’invertiran els 1,1 milions d’euros restants.

L’esquiador olímpic, ‘Salva Cornella, va mostrar la seva satisfacció per la seva actuació a Corea, on «em va fer veure el nivell que hi ha a escala internacional i m’ha donat ganes de continuar treballant encara més fort». L’esquiador va declarar que, després de la cita olímpica, els seus objectius passen per «no lesionar-me i continuar entrenant per anar als Mundials Júnior».