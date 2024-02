Jaume Nogués confia en l’equip per assolir la permanència a 2a

Jaume Nogués, director general i esportiu de l’FC Andorra va respondre diverses qüestions sobre l’actualitat del club al programa de Ràdio i Televisió d’Andorra Avui serà un bon dia, presentat pel periodista andorrà, Gabriel Fernàndez.

En primer lloc, Nogués va assegurar que, tot i tenir una responsabilitat molt gran, es mostra positiu i tenen moltes ganes de tirar endavant la situació. «Si salvem aquesta situació, que la salvarem, ens farà millors», va assegurar el director. També va reconèixer que aquesta temporada ha volgut replicar el model de l’any passat i la situació és diferent. «L’any passat, per sort, vam tenir jugadors extraordinaris. És una sort haver-los tingut, però tampoc és una realitat», va afegir. Cal recordar que la campanya anterior, el conjunt tricolor va quedar setè classificat en el seu primer any a segona divisió espanyola. Nogués també va esmentar que «nosaltres volem créixer, no ens hem d’amagar. Volem estar a Primera divisió» i va afegir que «som un club amb unes ambicions molt altes».

Eder Sarabia/ Seguidament, el director esportiu va comentar la situació actual de l’entrenador, Eder Sarabia. «Des del meu punt de vista, lluitaré perquè segueixi com a entrenador» i que «donat el cas, no m’importaria baixar de categoria i tornar a pujar amb ell. Si res es torça i ell es veu amb força, acabarà la temporada». Per tant, va voler deixar clar que el club manté la confiança amb el tècnic basc i no pretenen acomiadar-lo.

El nou estadi/ La temàtica del futur camp de l’FC Andorra també va ser protagonista durant el programa. Nogués va declarar que estan acabant amb l’esbós de contracte final per entregar-lo a la propietat. Igualment, va remarcar que el contracte seria de 40 anys, més dues pròrrogues i que ells assumiran el cost total de l’obra. Un cost que va recalcar que estarà entre els 35 i 45 milions d’euros i que tindrà una durada màxima de 24 mesos des del moment en què comencin les obres. A més, va afegir que és la pedra angular del projecte i creu que estan en la fase final per a decidir la construcció de l’estadi.

Finalment, respecte les notícies publicades fa uns mesos sobre la possibilitat de portar l’FC Andorra fora del país, el director esportiu va assegurar que mai s’han plantejat buscar un nou destí pel club, tot i que és cert que van rebre diferents propostes. A part, va mencionar que el propietari Gerard Piqué es desviu pel club i està molt a sobre de la situació d’aquest.