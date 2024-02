El Fons de Reserva de Jubilació comença el 2024 amb prop de 12 milions de benefici

D’altra banda, també s’indica que als Estats Units les dades macroeconòmiques publicades continuen sent positives i indiquen que l’economia actualment es manté forta en aquella zona. A l’eurozona, però, la situació no és així, ja que «les dades són dèbils, tot i que l’IPC se segueix moderant a ambdues zones».

Així mateix, apunten que la rendibilitat acumulada a llarg termini supera la inflació andorrana, com estableix l’objectiu marcat per llei. L’informe també exposa que durant els darrers 10 anys s’ha assolit una rendibilitat del 25,7%.

En aquest sentit, destaquen que la rendibilitat del conjunt de la cartera del fons de reserva de jub ilació ha estat de +0,70% al gener. A més, assenyalen que aquest mes la renda variable ha seguit la tendència alcista (2,6%), mentre que la renda fixa ha baixat (-0,17%) degut a la possibilitat que les baixades de tipus d’interès per part dels bancs centrals arribin més tard del que s’esperava.

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha començat l’any 2024 amb un total de 1.681,38 milions d’euros. Així es desprèn de l’informe mensual del gener publicat per la CASS, en el qual s’especifica que l’import representa un augment d’11,69 milions en comparació a l’exercici anterior, quan la xifra va ser de 1669,69 milions.

Per El Periòdic

