Els pagesos francesos bloquejaran indefinidament l’accés al Pas

Els agricultors francesos tornaran a tallar aquest matí l’accés a Andorra pel Pas de la Casa de forma indefinida. Es preveu que els pagesos es reuneixin a la Cerdanya francesa al matí i arribin a la zona de la Croisade cap a les 10.00 hores. En aquesta ocasió, els sindicats agrícoles francesos van informar que no mouran els tractors fins que hi hagi una resposta real i una solució definitiva.

El motiu pel qual han decidit reprendre les mobilitzacions és perquè consideren que les ajudes anunciades per part del Govern francès no s’han complert i per aquest motiu tornaran a pressionar.

Tal com va passar fa unes setmanes, els agricultors tallaran la circulació a la zona de la Croisade, en concret a la cruïlla de l’RN-20 i l’RN-320 en direcció al Pas de la Casa.

En saber la notícia que els agricultors francesos podrien tallar de nou la mobilització entre ambdós països, el Govern es va posar en contacte amb la Prefectura i amb l’Ambaixada permanent que té el Principat a París. Des de Mobilitat, van recomanar buscar rutes alternatives tant per accedir a França així com per entrar al país.

Fa unes setmanes, com a conseqüència de les protestes agrícoles, diversos hotels del Pas de la Casa van patir cancel·lacions de turistes francesos. Arran d’aquesta convocatòria ahir els hotels encara no havien rebut cap trucada per cancel·lar la reserva i, asseguraven que continuen tenint tot el cap de setmana ple, el que els fa estar tranquils, tot i que necessiten veure com evoluciona la situació.

Cal recordar que els agricultors van tallar l’accés a Andorra el passat 26 de gener per protestar pel retard en el lliurament d’ajudes públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.

En aquella ocasió, la circulació va estar totalment tancada per accedir a l’RN-22 en direcció al Principat, tot i que els agricultors permetien el pas en moments puntuals als vehicles que volien accedir al territori francès.

La protesta va transcórrer amb total normalitat durant tota la jornada, tret d’un moment en què la Gendarmerie va haver d’actuar quan un home que tenia pressa va perdre els nervis, i en veure que estava tot col·lapsat per la protesta va intentar moure un dels tractors per obrir el pas.