Les autoritats franceses prohibeixen el tall de la frontera

Les autoritats franceses han prohibit als agricultors bloquejar l'accés a Andorra. Els pagesos del país gal van anunciar ahir que tenien previst provocar talls a la frontera de manera indefinida. La resposta de la prefectura ha arribat aquest matí. Segons el decret fet públic poc abans que hagués de començar la protesta, la prefectura dels Pirineus Orientals autoritza els pagesos a fer una marxa lenta amb els tractors i a distribuir informació als conductors, però en cap cas es permetrà tallar la cruïlla de la Croisade com ja es va fer fa unes setmanes per impedir el pas al Principat pel Pas de la Casa.

El motiu pel qual els agricultors francesos han decidit reprendre les mobilitzacions és perquè consideren que les ajudes anunciades per part del Govern francès no s’han complert i per aquest motiu tornaran a pressionar. Tot i la seva intenció de bloquejar els accessos al Principat, tenen prohibit el tall de la cruïlla de l’RN-20 i l’RN-320 en direcció al Pas de la Casa.

De moment la Gendarmeria ha desplegat agents a les carreteres per impedir el bloqueig i permetre la circulació de vehicles en ambdós sentits de la marxa.