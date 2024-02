La Policia deté una dona amb una navalla de port prohibit i tres persones més en possessió de drogues

La Policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa una dona de 25 anys i no resident com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una arma de port prohibit. Es tractava d’una navalla amb una fulla de nou centímetres que els agents li van trobar en una de les butxaques dels pantalons quan la van controlar per haver causat danys a la porta d’un hotel de la localitat encampadana amb una puntada de peu. Els fets van tenir lloc la nit de dimarts a dimecres.

Els darrers dies la Policia ha arrestat tres persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol; una dona de 23 per un positiu d’1,05 i dos homes, de 52 i 45 anys, amb taxes d’alcoholèmia d’1,06 i 1,14. Aquest últim també es trobava en possessió d’un embolcall que contenia èxtasi.

Per possessió de drogues s’ha detingut un turista, de 31 anys i no resident, en un aparcament del Tarter amb 0,7 grams de cocaïna, 0,7 d’èxtasi i 1,2 de tusi. A la frontera del riu Runer es va arrestar un altre home no resident de 36 anys amb un gram d’èxtasi.